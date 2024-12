Thorsten Legat: Mitten im Familiendrama - Sohn Leon ist spurlos verschwunden!

Thorsten erzählte schon im Sommer-Dschungelcamp an, dass es Probleme mit seinem Sohn gibt. Doch er schob die Schuld damals auf die anderen. "Leon ist planlos, weil er ein sturer Kopf ist und denkt, er könnte es uns zeigen, wenn er in der falschen Gesellschaft ist", so der Ex-Kicker. "Er lässt sich lieber von den verkehrten Menschen leiten. Wir hinterfragen uns, warum er das so macht mit uns. Vielleicht will er sich ausprobieren und zeigen, dass es ohne die Familie geht."