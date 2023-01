Til Schweiger & Dana Schweiger: Überraschendes Outing! Das hat wirklich niemand erwartet

Gedankenverloren blickt er in die Ferne, schwelgt in Erinnerungen. Obwohl Til Schweigers Scheidung von Ex-Frau Dana mittlerweile acht Jahre her ist, überkommt ihn manchmal ein Gefühl der Wehmut und des Bedauerns. Dann kann er seine Tränen nicht länger zurückhalten und weint um seine verlorene Liebe.