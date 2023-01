Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović: Jetzt packt er über Tessa Bergmeier aus!

Außerdem ist sich der 28-Jährige sicher, dass Tessa im Dschungelcamp eine ganz besondere, immer wiederkehrende Rolle einnehmen wird - die der Camp-Zicke, die in jede Dschungelprüfung gewählt wird. Das hat auch einen gewissen Grund, wie er weiter verrät: "Wenn die Tessa sich so anstellt wie bei 'Kampf der Realitystars', dann wird sie auf jeden Fall gute Karten haben, in die Prüfungen reinschnuppern zu dürfen". Jedoch hat Filip Pavlović da noch eine andere Vermutung: "Ich glaube, die Person, die mit Tessa dann auch den Ärger hat, die Person wird dann auch die erste Woche komplett mit der Tessa in die Prüfungen gewählt". Dabei scheint der TV-Beau auf Tessas Dschungel-Mitstreiter Cosimo Citiolo anzuspielen. Bleibt abzuwarten, ob sich die Prognose des amtierenden Dschungelkönigs wirklich bewahrheiten wird.

Was in dieser Staffel wohl noch alles ans Licht kommen wird? Die krassesten Dschungel-Beauty-Enthüllungen haben wir im Video für dich zusammengefasst: