Til Schweiger: Filmproduzentin erhebt weitere Vorwürfe!

Die Schlagzeilen um Til Schweiger überschlagen sich derzeit. Angeblich herrscht an seinen Filmsets "eine einzige Wolke aus Angst". Wie der "Spiegel" berichtet, soll der Schauspieler unter Alkoholeinfluss sogar einen Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen. Wenig später meldete sich Nora Tschirner zu Wort und berichtete über katastrophale Zustände an deutschen Filmsets. Ist die deutsche Filmbranche wirklich so toxisch?