Til Schweiger: Horror-Vorwürfe! Plötzlich ist von Gewalt und Alkohol die Rede

Diese Vorwürfe haben es wirklich in sich! Til Schweiger soll bei einem Filmdreh betrunken und aggressiv gewesen sein. Wie Mitarbeiter gegenüber dem "Spiegel" erzählen, soll es im Juli 2022 zu einem heftigen Vorfall am Set von "Manta Manta - Zwoter Teil" gekommen sein. Doch was ist passiert?