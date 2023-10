Til Schweiger: "Habe ihm eine Ohrfeige gegeben!" Er bricht sein Schweigen über den Skandal

Im Interview mit "Stern" erzählt der Schauspieler jetzt, dass er den Abend zuvor zu viel Alkohol getrunken hatte. Am nächsten Morgen war Til immer noch betrunken. Als er trotzdem am Set auftauchte, wollte ihn der Herstellungsleiter nicht ans Set lassen. "Ich habe noch gedacht: 'Wer ist er?' Er wollte mich vor mir selbst schützen und hatte den Mut, sich mir in den Weg zu stellen. Und was tat ich? Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben", gesteht er. Sein Sohn Valentin sei dazwischen gegangen, weshalb er extrem sauer auf ihn war. Heute sieht der Film-Star seine Fehler ein. "Es war eine Katastrophe, für die ich mich heute noch schäme und für die ich allein verantwortlich bin."