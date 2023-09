Til Schweiger: Schlimme Vermutung! Wie lange geht das noch gut?

Er sieht mitgenommen aus. Die Haare verstrubbelt, tiefe Ringe unter den Augen. Und so dünn ist Til Schweiger geworden. So dass man unter dem weißen Pullover die Schlüsselbeine sieht! Es ist ein erschreckendes Video, dass der Schauspieler vor wenigen Tagen auf seiner Internetseite postete. Die Reaktionen sind eindeutig: "Til, geht es dir gut?", fragt ein Fan. Ein anderer: "Du siehst nicht gut aus, was ist mit dir?" Und wir fragen uns: Wie lange geht das noch gut? Ist ihm der Alkohol zum Verhängnis geworden?