Til Schweiger: Kampfansage von Tochter Luna!

Nur "die Tochter von" sein? Das ist Luna zu wenig. Bereits 2007 stand sie im Alter von gerade mal zehn Jahren für den Kinohit ihres Vaters vor der Kamera, weitere Rollen fürs deutsche Kino und TV folgten. Aber jetzt will Luna ganz groß rauskommen. "Ich habe aktuell so ein paar Projekte am Laufen. Im Herbst werde ich einen Thriller drehen", berichtet sie stolz im Gespräch mit "Closer" am Rande einer Party von Thomas Sabo in Berlin. "Der Regisseur ist ein sehr junger Amerikaner. Das wird ein Low-Budget-Film. Das Drehbuch und meine Rolle sind superspannend."

Ob sich Luna auch vorstellen könnte, eines Tages nach Hollywood zu gehen? "Ja, auf alle Fälle. Ich mache sehr viele Castings. Ich hoffe, dass es auch künftig mit internationalen Produktionen klappt." Wie ihre Traumrolle aussehen würde? "Alles was mit Tieren – vor allem Pferden – zu tun hat. Actionfilme fände ich auch toll. Aber auch Märchenfilme", lässt sie uns wissen. Na wenn da der berühmte Papa nicht bald große Konkurrenz aus den eigenen Reihen bekommt...