Til Schweiger: Überraschende Baby-News nach den Schlagzeilen!

Am Wochenende wurde Til erstmals nach den Skandal-Berichten wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Der Schauspieler kaufte mit Hamburgerin Nadine G., mit der er angeblich vor sechs Jahren eine Affäre hatte, in einem Tiergeschäft Hundespielzeug und Trockenfutter. Denn bei Schweiger ist ein kleiner Welpe eingezogen. Er fand den Kangal-Hirtenhund bei einer Location-Suche für seinen nächsten Film in Armenien. Der kleine heißt Edgar und darf sich jetzt in dem 20.000 Quadratmeter großen Anwesen von Til in Palma austoben. Für sein Herrchen wird er sicherlich für etwas Ablenkung sorgen.

