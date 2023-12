Tim Mälzer: Entscheidung gegen das TV! Verschwindet er jetzt von den Fernsehbildschirmen?

In der "Carolin Kebekus Show" stellt die Entertainerin Mälzer vor eine hammerharte Wahl. TV oder Gastronomie? Ganz schnell kann sich die "Kitchen-Impossible" -Ikone entscheiden: „Ihr habt das vorhin in so einem Beitrag gezeigt: In Anbetracht nicht vorhandener Therapieplätze - definitiv Gastronomie, Restaurant. Also weil wirklich, das Arbeiten im Fernsehen ist so dicht an einem Abonnement für einen Therapieplatz in vielen Bereichen, dass ich das . . . Ich meine, was für eine Firlefanzwelt, die sehr schön ist, die ganz toll ist, aber die gar kein Fundament hat für nichts! Ich meine, wofür wirst du gefeiert? Ist es, weil du witzig bist, gut aussiehst, stehen kannst, also gerade stehen und moderieren und lächeln kannst, weil du singen kannst? Da gibt es ja keinen Grund. Wir haben in vielen Bereichen sehr viel Glück gehabt in dem Ganzen. Und so richtig wissen wir nicht, warum wir gut sind, also glaube ich zumindest. Aber im Restaurant weiß ich ganz genau, warum ich gut bin und auch warum ich nicht gut bin. Und das gibt mir ein Fundament im Leben und gibt mir eine Sicherheit, und deshalb definitiv Restaurant.“ Seine Entscheidung können Fans gut nachvollziehen, hoffen jedoch, dass sich ihr TV-Liebling nicht von dieser "Firlefanzwelt" unterkriegen lässt. Doch in einem sind sich alle sicher: Wenn sich Mälzer mit seiner Rolle im TV nicht mehr wohl fühlt, gehen seine persönlichen Bedürfnisse vor.