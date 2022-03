Timur Ülker: Jetzt ist alles endgültig aus

Schon seit Mitte Februar steht Timur Ülker nicht mehr am Set von GZSZ. Sollte er bis zum Ende der Staffel von "Let's Dance" vor der Kamera stehen, könnte er mehr als drei Monate nicht für die Soap drehen - und genauso lange wäre er auch nicht in der Serie zu sehen. Wie er aus der Serie geschrieben wird, ist mittlerweile auch bekannt: Er erhält ein neues Angebot, welches er annehmen wird. Konkret nimmt er ein dreimonatiges Stipendium in Island an.

