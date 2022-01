Tina Ruland: Jaa, sie ist die "Dschungelcamp"-Gewinnerin!

Laut Tina Ruland kommen für sie beim "Dschungelcamp" nur zwei Alternativen in Frage: Gewinnen, oder verlieren. So erläutert sie gegenüber "RTL"-"Exclusiv": "Prinzipiell ist meine Devise 'Erste oder Letzte'. Alles dazwischen finde ich ziemlich langweilig und da habe ich auch keinen Bock drauf." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Der Kampfgeist von Tina ist geweckt! So wie wir die Schauspielerin kennen, strebt sie dabei auch eher den ersten als den letzten Platz an. Ist Tina etwa schon jetzt die heimliche Dschungel-Königin? Wie sich die "Manta Manta"-Darstellerin wohl Schlagen wird und ob sie sich den ersten Platz erkämpfen kann? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...