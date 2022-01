Tina Ruland: Jetzt rückt sie mit der ganzen Wahrheit raus!

Wie Tina nun offenbart, haben vor allem die finanziellen Aspekte für sie den ausschlaggebenden Grund ausgemacht, um an der ult-Show teilzunehmen. So berichtet sie gegenüber "RTL": "Wir alle sitzen in einem Boot, wir alle müssen auch unseren Job bedienen. (…) Ich sage immer, ich liebe zwar meinen Beruf total, aber der ist auch dazu da, um Geld zu verdienen und dadurch freie Zeit mit meinen Kindern haben zu können. Das ist für mich das Allerwichtigste." Aber nicht nur die Gage hat Tina gelockt! Auch die Tatsache, dass Realityshows aktuell die TV-Welt bestimmen, hat Tina dazu beflügelt, um selber ein Teil davon zu werden. So ergänzt sie: "Es gibt gerade massenhaft Reality-Formate, und dann habe ich mir gesagt: 'Okay, fein -wenn das Business sich so verändert hat, dann spiele ich jetzt halt auch in dieser Klasse mit!'" Wie sich Tina wohl schlagen wird? Wir können gespannt sein...