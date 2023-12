Tine Wittler: Bald bei der Tagesschau? "Das würde mich reizen."

Jubel-News für alle Tine Wittler Fans! Die Interior-Queen ist wieder zurück. In der Sendung "Haus des Jahres: Deutschland" (ab 11. Dezember, immer montags um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf HOME & GARDEN TV) steht sie wieder vor der Kamera und beschäftigt sich mit dem, was sie so sehr liebt: ganz besonderen Häusern! "Es gab viele alte Häuser und wer mich kennt, weiß: Ich bin großer Fan von Altbauten und alten Gutshöfen oder Bauernhäusern. Deswegen habe ich gerne zugesagt, als ich gefragt wurde", erklärt sie im Interview mit InTouch Online.

Knapp zehn Jahre lang stand sie damals für das Format "Einsatz in 4 Wänden" vor der Kamera und wurde von den Fans gefeiert. Danach wurde es zumindest im TV ruhiger um sie. Bis jetzt! Doch bleibt sie dem TV nun wieder länger treu?