Tine Wittler: Wieder im Einsatz! "Wir machen oft den Fehler, das Pferd von hinten aufzuzäumen."

Was ein echtes Traumhaus für sie ausmacht? "Ein Traumhaus ist das Haus, das mich als Bewohner komplett mit Geborgenheit und einem Gefühl von Schutz umfängt. Mit dem Gefühl, wirklich man selbst sein zu können. Dabei spreche ich nicht von der Optik, sondern von der Atmosphäre; davon, dass dieses Haus meinem Alltag, meinen Bedürfnissen und denen der Familie gerecht wird", erklärt sie nachdenklich. Und sie geht noch weiter: "Wir machen oft den Fehler, das Pferd von hinten aufzuzäumen und uns nicht genug Zeit zu nehmen, um Entscheidungen zu fällen, mit denen wir nachher Jahrzehnte leben müssen. Es ist wichtig, sich diese Zeit zu nehmen und wirklich zuerst auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen."

Und wie lebt die Interior-Queen selbst? "Ich lebe in einem fast 200 Jahre alten Fachwerkhaus. Hier herrscht ein fröhliches Miteinander der unterschiedlichsten Dekaden – aus fast jedem Jahrzehnt, seit dieses Haus steht, findet sich hier etwas. Es ist sehr persönlich: Schallplatten, Bücher, Musikinstrumente. All das braucht Platz", erklärt sie. "Ich bin leidenschaftliche Kunstsammlerin, mache auch selbst Kunst. Es gibt in jeder Ecke etwas, das den Blick fesselt oder zum Nachdenken anregt. Insgesamt weit entfernt von clean, aber auch weit entfernt von chaotisch – alles hat seinen Platz." In ihrem Haus befinden sich auch ganz besondere Teile, die ihr extrem am Herzen liegen. "Eines davon ist ein Sessel, den habe ich 1995 gebraucht gekauft, als Studentin in Hamburg. 120 Mark hat er damals gekostet. Dieser Sessel sieht aus wie ein Comic-Sessel, er hat ganz runde Formen, er kann wippen und hat ein ausziehbares Fußteil." Außerdem gibt es einen Familientisch - der Ort, an dem alles passiert. "Ein großer, selbstgebauter Tisch aus der Bohle eines alten Baugerüsts. Den habe ich auch als Studentin aus der Elbe gefischt", so die gebürtige Rahdenerin stolz.