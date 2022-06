Tom Hanks: Zitter-Attacke! Große Sorge um den Hollywood-Star

Als einer der erfolgreichsten Hollywood-Stars kann Schauspieler Tom Hanks auf eine steile Karriere zurückblicken. Doch in Rente gehen, kommt für den "Forrest Gump"-Star nicht in Frage. Gerade erobert er die Kinos wieder mit seinem neuen Streifen "Elvis", in dem er den Manager von Elvis Presley (verkörpert durch Austin Butler) spielt. Doch bei der Premiere seines neuen Streifens löste er nun große Sorge unter seinen Fans aus. Wie schlecht geht es dem 65-Jährigen wirklich?