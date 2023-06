Tom Kaulitz: Schlag in die Magengrube! Es geht um Ehefrau Heidi Klum

Für Tom Kaulitz läuft es derzeit richtig rund! Er ist nicht nur glücklich mit Heidi Klum verheiratet und Gitarrist bei Tokio Hotel, sondern hat mit Bill dieses Jahr auch seine erste eigene TV-Show bekommen. In "That’s my Jam" treten die Brüder mit prominenten Gästen in verschiedenen Musikspielen gegeneinander an. In der letzten Sendung konnte Tom Alvaro Soler und Nilam Farooq für sein Team gewinnen. Bill entschied sich für Bene Schulz und Luis Freitag von den Elevator Boys. Doch in der Sendung kam es zum Eklat…