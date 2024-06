Tom Kaulitz: "Gut im Bett" - Bruder Bill lüftet das intime Geheimnis

Es ist kein Geheimnis, dass Tom und Bill Kaulitz (34) gerne viel Zeit miteinander verbringen. Auch Toms Ehefrau Heidi Klum (51) hat sich mittlerweile daran gewöhnt und genießt die Momente mit Bill in vollen Zügen. Ein traumhaftes Trio, das sich in- und auswendig kennt! Hin und wieder schaffen die Zwillingsbrüder es jedoch, auch nach so vielen Jahren noch alle zu überraschen ...