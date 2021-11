Tom Kaulitz: Prügel-Skandal am Flughafen

In der neuen Folge "Kaulitz Hills - Senf auf Hollywood" verrät Bruder Bill, dass Tom früher mehrfach mit dem Flughafenpersonal aneinander geraten ist. Bei einigen Gesellschaften stand er sogar auf der Blacklist. "Du wurdest ja früher öfters mitgenommen aufs Revier. Du hattest Flugverbot bei vielen", so Bill. Wie es dazu kam? "Ich bin auch damals immer handgreiflich geworden", gibt Tom zu. "Ich hatte damals auch Lust, dass es nicht klappt. Ich wollte teilweise auch nicht in die Länder rein. Wenn ihr mich nicht reinlasst, kann ich nicht arbeiten und dann fahre ich wieder nach Hause." Solche Aktionen gehören heute glücklicherweise der Vergangenheit an...