Tom Kaulitz & Heidi Klum: Ex-Alarm! Verdirbt ER ihnen jetzt das harmonische Liebesglück?

Am Tag der Eröffnung wurde das Paar auf New Yorks Straßen entdeckt. Und die Laune war alles andere, als Dolce Vita. Kein Wunder, denn Flavio ist und bleibt der leibliche Vater von Leni. Mittlerweile sieht sich aber Tom als Ersatzpapa für Heidis Kids. "Ich bin mir sicher, dass es nicht leicht für ihn war, in eine Familie zu kommen und auf einmal vier Kinder und Teenager zu haben", sagte Heidi mal kurz nach der Hochzeit mit Tom. Dieser scheint seine Vaterrolle aber nicht nur gut zu meistern, sondern es regelrecht zu genießen, wie er erst kürzlich in seiner Netflix-Doku betonte.

Und jetzt steht plötzlich Flavio wieder auf der Matte. Um mit seiner Frau ein Restaurant zu eröffnen! Übrigens nicht das erste – wenn es nach Heidi geht, dann wird es bald überall in den USA weitere "Crazy Pizza"-Lokale geben. Und damit eine noch engere Zusammenarbeit. Puh… Was Tom davon hält, kann man sich denken. Wer möchte schon, dass der eigene Partner sich mit dem Ex zusammentut – auch, wenn es nur "rein geschäftlich" ist?