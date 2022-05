Tom Kaulitz: Vollkommen verändert! So haben wir ihn noch nie gesehen

Via "Instagram" teilt Bill Kaulitz nun ein Foto von sich und Bruder Tom Kaulitz, auf dem Tom seine Bartpracht stolz zur Show stellt! Wie es scheint, hat Tom sich in den Kopf gesetzt, seinen Bart in die Länge wachsen zu lassen! Doch bei den Fans kommt sein neuer Look wohl gar nicht gut an. So heißt es unter dem Foto: "Tom schneide bitte deinen Bart ab" sowie "Tom sieht mit dem Bart alt aus". Autsch! Ob die Kommentare Tom wohl dazu bewegen, den Rasierer aus der Schublade zu holen? Wir können gespannt sein!