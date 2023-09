Tom Kaulitz & Heidi Klum: Entscheidung gefallen! Schock-News vier Jahre nach der Hochzeit

"Ich hab mir da beim Honeymoon die Schulter ausgerenkt", erzählt er jetzt in seinem Spotify-Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". "Ich bin ins Meer gesprungen und gegen eine Welle und habe mir da die Schulter ausgekugelt und seitdem springt die immer wieder raus." Deshalb musste Tom kürzlich sogar ein MRT machen lassen. "Es ist wahnsinnig unangenehm. Ich stelle es immer wieder fest: Ich bin ein bisschen klaus­t­ro­pho­bisch. Da wurde ich in so ein enges Ding geschoben, musste 15 Minuten still halten. Da krieg ich dann eine Art Unruhezustand. Das kann ich gar nicht." Auch sein Zwillingsbruder Bill findet: "Da kriegt man so 'ne Art Panikattacke. Das ist wie damals als ich am Rücken operiert wurde. Wenn ich weiß, dass ich stillsitzen muss, krieg' ich 'ne Krise."