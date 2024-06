Tom & Bill Kaulitz: Ärger um ihre neue Netflix-Show! Die Fans gehen auf die Barrikaden

Tom und Bill Kaulitz (34) freuen sich schon wahnsinnig auf ihre neue Netflix-Sendung "Kaulitz & Kaulitz", die ab dem 25. Juni zu sehen sein wird. In der Reality-Doku geben die Zwillinge den Zuschauern ganz private Einblicke in ihr Leben in Los Angeles und Deutschland. Eigentlich eine coole Idee! Doch im Netz werden bereits kritische Stimmen laut. Viele Abonnenten des Streaming-Anbieters haben absolut keine Lust darauf, Tom und Bill zu sehen ...