"Traumfrau gesucht"-Star Dennis Schick: Abgenommen! Er hat 100 Kilo verloren

Ganz ohne Hilfe ging es nicht. Der 34-Jährige hat sich einer Magenbypass-Operation unterzogen. Der Anfang seiner Verwandlung. Denn der Kölner zeigt sich auch immer wieder beim Training im Fitnessstudio. Diszipliniert arbeitet er an seinem Body und seiner Fitness, hat seine Ernährung umgestellt.

Das einzige Problem: Durch das schnelle Abnehmen blieb einiges an überschüssiger Haut übrig. Die konnte er selbst mit Sport nicht loswerden. Also legte sich Dennis unters Messer. Neben der Bauchdeckenstraffung wurde ein Body Lift am unteren Rücken vorgenommen. Und eine Fettabsaugung wurde durchgeführt. Im Gespräch mit RTL erklärte er bereits 2021: "Insgesamt wurden ca. 2,2 kg Gewebe entfernt und 2 Liter reines Fett abgesaugt."

Die Fans sind von seinem neuen Look absolut begeistert und überhäufen ihn mit Komplimenten. "Du schaust so super aus", kommentiert ein Follower bei Instagram. Und ein anderer meint: "Da kannst du echt stolz auf dich sein! Du bist eine sehr große Motivation für viele, mach weiter so. Das geht doch runter wie Öl...