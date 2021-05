Walther Hoffmann: Was macht der „Traumfrau gesucht“-Star heute?

50 Dates mit unzähligen Frauen in Russland, Polen, Bulgarien oder Rumänien, bei "Traumfrau gesucht" gehörte Walther Hoffmann zu den Stars der ersten Stunde. Um für den wählerischen Berliner Reiseverkehrskaufmann 2012 den passenden Deckel zu finden, musste RTLzwei einige Hebel in Gang setzen. Mit seinen veralteten Sprüchen und seinem fragwürdigen Frauenbild polarisierte der „Traumfrau gesucht“-Kandidat Woche für Woche. Dabei charakterisiert Walther sich selbst als Frauenversteher: "Nun, man lernt beim Thema 'How to understand the women' nie aus. Ich glaube, ich bin nun schon in der Oberprima angekommen“, tönte der langjährige Single damals großschnäuzig gegenüber „InTouch“. Dass er in der Praxis bislang scheiterte, nimmt Walther nicht persönlich.