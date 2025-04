Traumschiff: So schlecht wie nie - Miese Quoten und entsetzte Zuschauer

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung zur Osterfolge allerdings eisig. Besonders auf X (ehemals Twitter) machten viele ihrem Frust Luft: "Das ist selbst für #Traumschiff-Verhältnisse unglaublicher Müll", lautete einer der Kommentare. Auch die Story kam nicht gut an: "Diese Story ist doch schon wieder Cringe", schrieb ein Fan, ein anderer spottete: "Das ganze Schiff atmet gähnende Langeweile." Kritik gab es auch an der schauspielerischen Leistung der Darsteller: "Die machen das doch Impro, oder? Für sowas kann es doch kein Drehbuch geben", fragt ein Zuschauer spöttisch.