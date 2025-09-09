Trump-Brief an Epstein aufgetaucht: „Ein weiteres wundervolles Geheimnis“

Die US-Demokraten haben einen brisanten Fund präsentiert: eine Kopie eines angeblichen Geburtstagsgrußes, den Donald Trump (79) 2003 an Jeffrey Epstein (✝66) geschickt haben soll. Das Schreiben soll Teil eines Albums sein, das zu Epsteins Geburtstag zusammengestellt wurde – Jahre, bevor die schweren Missbrauchsvorwürfe gegen ihn öffentlich wurden.