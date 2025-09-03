Emma beschreibt, wie sie von ständigen Sorgen verfolgt wurde und diese mit ins Format "The Power" genommen hätte: "Was ist das nächste Desaster, das ich erwarten darf, wenn ich hier rauskomme? Betrügt er mich?" Diese Unsicherheiten nagten an ihr, Tag und Nacht. Während der Dreharbeiten war für sie klar: Die Beziehung hatte keine Zukunft mehr – und schon geschah der öffentliche Fehltritt.