Umut Tekin & Emma Fernlund: Jetzt mischt sich seine Ex Jana Maria ein!

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) sorgten schon im "Sommerhaus der Stars" für jede Menge Drama. Jetzt setzen sie mit ihrer öffentlichen Trennung noch einen drauf. Am Wochenende verkündete Umut: "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr. Sonst bin ich noch in dieser toxischen Scheiße gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Auf TikTok kursierten Clips, die Emma im Club mit einem anderen Mann zeigen. Daraufhin veröffentlichte die Blondine ein tränenreiches Video, in dem sie beteuert, dass sie treu war und Umut sie vor Kurzem betrogen hätte. Jetzt meldet sich auch seine Ex-Freundin Jana Maria Herz (31) zu Wort...