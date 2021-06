"Unter uns": Dieser Star steigt aus

Während ihrer Zeit bei "Unter Uns" erlebte Andrea Brix in ihrer Rolle als Rosi Küpper-Pütz so einiges. Sie musste sie nicht nur ihre TV-Ehemänner zu Grabe tragen, sondern erbte auch Millionen. Nun gab die Schauspielerin ihr trauriges Serien-Aus bekannt und nimmt von der fiktiven "Schillerstraße" für immer Abschied. "Man muss wissen, wann es genug ist! Es waren fünf wunderbare Jahre bei 'Unter uns'" offenbarte die 83-Jährige gegenüber "RTL". Ihre Zeit während der Dreharbeiten behält sie allerdings in sehr guter Erinnerung: "Ich habe viel erlebt und bin dankbar für die schöne Zeit mit meinen so tollen Kolleginnen und Kollegen!" Ganz auf die Serie will sie jedoch nicht verzichten! So will sie die Entwicklungen in dem TV-Klassiker weiterhin als Zuschauerin aufmerksam mitverfolgen: "Als Fan bleibe ich ihnen treu und bin jeden Tag pünktlich um 17.30 Uhr immer noch dabei."