Valentina Pahde: Liebes-Outing! Die ersten Pärchenfotos sind da!

So teilt Valentinas neuer Freund einige Bilder auf seinem Instagram-Account und zeigt damit, wie verliebt er und die Schauspielerin sind. Dominik Gührs und Valentina Pahde sind aktuell in Cannes, an der Côte d'Azur und verbringen ein paar schöne Tage. Dominik teilt mehrere Eindrücke und schreibt dazu: "Bonne nuit", also "Gute Nacht" und versieht die Bildunterschrift mit einem Baguette-Emoji und der französische Flagge. Valentina kommentiert den Post mit drei roten Herzen. Also wenn damit nicht alles gesagt ist...