Valentina Pahde: Mit Rúrik? Jetzt ist von Hochzeit die Rede

„Wenn ich heiraten würde, wo würde ich heiraten? Ich stelle mir das natürlich - das ist auch ein wahnsinniger Trend momentan - im Ausland vor, weil ich es einfach schön finde. Ich bin ein Sommermensch, ich liebe die Sonne, ich liebe dieses Mediterrane. Ich würde wahnsinnig gerne in Italien heiraten. Also Venedig finde ich auch mega, aber auch so Toskana und so, weißt du, wie man sich das so vorstellt, mit so einer langen Tafel, überall schöne Lichter, Kerzenständer und so. Auf so was hätte ich total Lust.“

Valentina Pahde