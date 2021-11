Valentina Pahde und Rúrik Gíslason: Jaa, jetzt zeigen sich die beiden endlich allen als Paar!

Clever, denn umso mehr drehte sich alles um die Frage: Sind sie nun in Love, oder sind sie es nicht?! Doch nachdem die Spannungskurve so langsam abzufallen drohte und selbst die treuesten Fans von dem albernen Hin und Her langsam genervt waren ("Wollt ihr uns eigentlich verarschen?"), hat das "Let's Dance"-Gespann jetzt offenbar die Strategie gewechselt! Im sächsischen Riesa ließen sich der isländische Ex-Kicker und das schöne Soap-Sternchen jetzt plötzlich von Fotografen erwischen! Und mehr noch: Beim Auschecken aus dem Hotel "Mercure" am Rande ihrer "Let's Dance"-Show hielten sie sogar Händchen! Herrje, wie unvorsichtig …

Oder war das überraschende Outing am Ende gar kein Zufall? Unklar. Aber jetzt müssen die beiden wenigstens nicht mehr kopfüber ins Gebüsch springen, sobald jemand das Handy zückt! Ist doch sicher auch ganz befreiend. Die Fans sind jedenfalls total aus dem Häuschen: "Ihr seid so ein tolles Paar!" oder auch "Juhu, endlich ist es raus!", wird im Netz gejubelt. Und vielleicht gibt es in den nächsten Wochen ja noch viel mehr Grund zum Jubeln, denn schließlich sind Valentina und Rúrik noch bis Ende November auf "Let's Dance"-Deutschlandtour – und können noch viele Tage und Nächte zusammen sein und sich an ihr neues Leben als Duo gewöhnen, bevor sie wieder zurück zu "GZSZ" muss! Mal sehen, ob das neue Traumpaar endlich lockerer wird und offen Zuneigung und Gefühle zeigt – jetzt, wo das schöne Versteckspiel zu Ende ist …