Vanessa Mai: Erste Worte nach der Schock-Diagnose

Die vielen Fans, so erzählt Vanessa Mai, kennen sie in- und auswendig. Regelmäßig teilt sie via Instagram Einblicke aus ihrem Privatleben. Doch es gibt eine Sache, die sie bis jetzt verschwiegen hat. "Bei mir wurde eine Veränderung im Gewebe festgestellt, am Gebärmutterhals. Es war so weit fortgeschritten, dass man das entfernen musste." Zum ersten Mal spricht die Sängerin ganz offen über die schlimme Diagnose – und warum sie nach dem Tumor-Schock wieder aufatmen kann ...