Vanessa Mai & Andreas Ferber: Ihr Mann ließ sie lange zappeln

Vanessa Mai ist einer der hellsten Sterne am deutschen Schlagerhimmel. Mit ihrer starken Stimme und ihren sexy Kurven erobert sie die Herzen, doch auch ihr Mann ist nicht unschuldig an ihrem Erfolg. Als Liebhaber, Manager und größter Fan hält Andreas Ferber der Sängerin in allen Lebenslagen den Rücken frei. Dafür musste sie auch lang genug kämpfen…