Vanessa Mai: Knallharte "Let's Dance"-Abrechnung! "Es war toxisch"

Vanessa wurde Profitänzer Christian Polanc zugeteilt. Doch die Chemie stimmt zwischen den beiden einfach nicht. "Ich bekam einen Tanzpartner, zu dem ich anfangs keinen Draht hatte", schreibt die Sängerin jetzt in ihrem Buch "I Do It Mai Way". "Ich hatte das Gefühl, dass der Vibe zwischen uns nicht optimal war." Und dann mussten die beiden in der ersten Sendung ausgerechnet einen Cha Cha Cha tanzen. "Das hieß für mich: Touch-Alarm 100 und das gleich in der ersten Woche mit einem Partner, den ich nicht so super cool fand."