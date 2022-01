Vanessa Mai: Peinlich! Jetzt dreht sie völlig durch

Nur selbstbewusst oder schon anmaßend?

Quatsch, sagt die Musikerin. Sie will sich einfach nur nicht auf eine Sache konzentrieren, sondern ihr Potenzial vollends ausschöpfen. Schließlich machen das ihre Kolleginnen in den USA auch. Wie bitte?

"Für mich ist es normal, dass eine Musikerin nicht nur auf der Bühne stehen kann. Das sehe ich an meinen persönlichen Idolen wie Jennifer Lopez, die auch Businessfrau ist", so die Sängerin im "Business Punk Magazin". Ganz unbescheiden vergleicht sie sich mit der erfolgreichen Latino-Schönheit, die in ihrer Karriere rund 80 Millionen Tonträger verkauft hat. Viele fragen sich: Hebt Vanessa nun völlig ab? Scheint fast so! Leider …

