Vanessa Mai: Riesen Ärger! Jetzt geht sie endgültig zu weit

Dass Schlager nicht mehr altbacken, sondern ziemlich sexy ist, wissen wir spätestens seit , und . Auch ist auf den Zug aufgesprungen und präsentiert sich ihren fans gerne in freizügigen Outfits. Doch geht sie langsam zu weit?

Vanessa Mai zeigt sich oben ohne

Schon vor einigen Tagen zeigte sich die Sängerin auf einem Boot - oben ohne und nur mir Sternchen auf den Nippeln. Nun posiert sie schon wieder ohne BH. Ausgerechnet bei der "Willkommen bei der Carmen Nebel"-Show kam sie nur mit Klebestreifen über den Brüsten und offenem Blazer.

Für viele Fans zu viel des Guten!

Ein Beitrag geteilt von VANESSA MAI (@vanessa.mai) am Sep 29, 2018 um 12:12 PDT

Vanessa Mai: Sie lässt die Hüllen fallen!

Vanessa Mai: Herbe Kritik

Sex sells - das scheint aktuell Vanessa Mais Motto zu sein. Nicht so aber für ihre Fans. Sioe bekommt für das Foto zwra auch Komplimente, doch viele finden es einfach nur too much. "Sie hat ja selbst mal gesagt, dass sie mit ihrer Stimme überzeugen will und sich nicht ausziehen will, aber leider läuft das wohl immer anders", "Läuft wohl nicht mit der Musik", oder "Vanessa, ich mochte dich, weil du als einzige Schlagersängerin bodenständig und gute Musik gemacht hast, aber wenn ich solche Bilder sehe, dann denke ich mir: Was bist du für ein Vorbild? Denn ich finde, man sollte sich nicht so präsentieren", schreiben viele Follower.