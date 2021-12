Vanessa Mai: Sexy Weihnachtsgrüße - Sie kann alles erklären

Die lasziven Aufnahmen kommentiert die Beauty mit den Worten: "Santa, i can explain..." ("Santa, ich kann das erklären..."). Auf eine Erklärung warten Santa und ihre Fans dann aber vergebens. Ist der Regiestuhl etwa ein Hinweis auf eine Art musikalisches Weihnachtsspecial der Sängerin? Mehr wollte Vanessa offenbar nicht verraten. In den Kommentaren kommen ihre Anhänger aber auch schon alleine wegen dieser sexy Schnappschüsse nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. So schreiben nur ein paar ihrer Fans: "Du musst niemandem etwas erklären oder dich rechtfertigen, du bist wunderschön und perfekt genau so wie du bist und das ist gut so", "Unglaublich perfekte Beine und sooo traumhaft wunderschön" oder "Du bist der schönste Santa am heutigen Tag". So viele liebe Worte aus ihrer Community waren für Vanessa Mai bestimmt das schönste Nikolausgeschenk.

