Vanessa Mai: Traurige Babynachrichten! Ehemann Andreas ist jetzt für sie da!

Ein Baby in den Armen wiegen, über seine weichen Haare streicheln, den Duft der zarten Haut einatmen – viele Frauen träumen vom eigenen Nachwuchs. Nicht so Vanessa Mai (29). Die Sängerin ist zwar verheiratet mit Ehemann Andreas Ferber (38) und auch stolze Hunde-Mama. Doch statt eine Familie zu gründen, möchte sie sich lieber auf die Karriere konzentrieren, wie sie in ihrer Youtube-Show On Mai Way ihrem Gast Amira Pocher (29) auf Nachfrage gesteht.

