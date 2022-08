Vanessa Mai: Trennungssongs - jetzt spricht sie ganz offen

Nein, zwischen Vanessa Mai und Andreas läuft es super. Die beiden sind immer noch verliebt wie am ersten Tag. Wieso sie dennoch über Trennungen singt? "Vor Andreas habe ich eher schlechte Erfahrungen mit meinen Ex-Freunden gemacht. Dennoch sind Songs wie "Aus und vorbei" oder "No Hard Feelings" nicht unbedingt autobiografisch. Ich möchte Geschichten erzählen, die andere vielleicht so erlebt haben und nachempfinden können. Ich mache mir nie Gedanken, wie viele positive oder negative Songs wir geschrieben haben. Die Musik muss mir einfach Spaß machen", verrät sie im Interview mit "t-online.de".

Vanessa Mai: Was läuft da mit dem Sohn von Hans Sigl?! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: