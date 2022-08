Andrea Berg: So denkt sie wirklich über Vanessa Mai

„Es ist wichtig zu sagen in dieser Zeit, wo so viele junge Menschen den ganzen Tag am Handy sitzen und dann abends denken, sie sind nicht perfekt - ich finde es ganz, ganz wichtig, zu sich selbst zu stehen und seinen Traum zu leben. Und das hat sie geschafft. Gegen alle möglichen Dinge hat sie gekämpft und jetzt steht sie da und ist mein Püppchen, und ich bin so stolz auf sie! Und die Botschaft ist für alle: So wie du bist, so bist du richtig. “

Andrea Berg