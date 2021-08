Veganes Proteinpulver: Die fünf besten Produkte im Test

Das vegane Proteinpulver Baowow von Berlin Organics in der Geschmacksrichtung "Schoko" haben wir mit Hafermilch und nicht wie vom Hersteller empfohlen mit Reismilch angerührt. Im Shaker ist das Pulver gut löslich, setzt sich aber relativ schnell am Boden ab. Das Proteinpulver hat keinen übersüßen Geschmack, was sonst bei Proteinpulvern eher störend und unangenehm ist. Vielmehr ist es ein fast schon herber Geschmack und daher auch nicht für dich geeignet, wenn du eher auf der Suche nach einem süßen Shake bist, der dich an eine Tafel Schokolade erinnert und dein Ersatz zum Guilty Pleasure sein soll.

Pro: nicht zu süß, sehr natürlicher, kakaoähnlicher Geschmack, eher herb

Contra: leicht körniges Mundgefühl beim Trinken

Die Fakten: