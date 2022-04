Vera Int-Veen: Damit hat niemand gerechnet

In ihrem Berliner Haus blüht sie so richtig auf, tüftelt Kochrezepte aus und erfindet neue Gewürzkreationen. Nebenbei arbeitet das Energiebündel auch noch an Mode-Kollektionen.

Vera hat viele Interessen, denen sie sich widmen möchte. Deswegen ist für sie das Kapitel "Moderation" nun abgeschlossen. "Ich verabschiede mich vom Fernsehbildschirm", lässt sie die Bombe platzen. Und mit einem Blick in ihr gemütliches Zuhause betont Vera: "Hier genieße ich meine TV-Rente!"

