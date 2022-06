Vera Int-Veen: Saftiges Kartoffel-Rosmarin-Brot - Die perfekte Grillbeilage!

Kartoffel-Rosmarin-Brot

Zutaten für 4 Personen

450 Gramm Dinkelmehl · 1/2 Päckchen Trockenhefe · 1 gute Prise Fleur de Sel · 20 Gramm Butter, zimmerwarm · 1/3 Liter Vollmilch · 2 EL Olivenöl · 2 Zwiebeln, in feine Ringe geschnitten · 115 Gramm Kartoffeln, grob gerieben · 2-3 Zweige frischer Rosmarin · Meersalz · Öl für das Backblech · Olivenöl zum Beträufeln

So wird es gemacht:

1. Das Mehl in eine große Schüssel geben. Die lauwarme Milch, Hefe, Bitter und Salz einrühren und alles auf einer bemehlten Fläche verkneten. Die Schüssel mit einem Küchentuch zudecken und an einem warmen Ort 45 Minuten lang gehen lassen. Der Teig sollte sich am Ende der Ruhezeit ungefähr verdoppelt haben.

2. Die in feine Ringe geschnittenen Zwiebeln in etwas Öl etwa fünf Minuten lang schmoren.

3. Die geriebenen Kartoffeln in Salzwasser etwa fünf Minuten lang köcheln lassen, in ein Sieb geben und kurz mit kaltem Wasser abschrecken.

4. Nun kann der Teig auf einer bemehlten Fläche durchgeknetet und ausgerollt werden. Die gesamte Kartoffelmenge und die Hälfte der Zwiebeln darauf verteilen und alles mit Salz und Pfeffer würzen. Nun einfach zuklappen und die Ränder gut andrücken, damit nichts herausfällt.

5. Ein Backblech gut einfetten und den Teig darauf platzieren. Jetzt kann das Brot mit den restlichen Zwiebeln und Rosmarin garniert werden. Noch etwas salzen und pfeffern und ein bisschen Olivenöl darauf träufeln. Abdecken und 30 Minuten gehen lassen.

6. Den Backofen vorheizen und das Brot anschließend bei 210 Grad für 15 Minuten backen. Vor dem Servieren kann noch etwas Olivenöl auf das Brot geträufelt werden. Fertig!

