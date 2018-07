Vera Int-Veen zeigt sich mit ihrer Freundin

Reddit this

Vera Int-Veen ist eine absolute Powerfrau und hat es immer wieder geschafft, auch schwierige Kandidaten bei „Schwiegertochter gesucht“ zu verkuppeln.

Die beliebte Moderatorin erzählte 2009 in einem Interview mit der „B.Z.“, das sie schon lange vergeben ist. „Wir sind seit 13 Jahren zusammen. Es hätte ebenso gut ein Mann sein können. Aber ich habe mich eben in diese Frau verliebt“, erzählte Vera Int-Veen damals über ihre Freundin. Ob sie noch immer glücklich vergeben ist, ist bisher nicht bekannt. Ihre Freundin hatte sie in der Öffentlichkeit auch nie gezeigt.

Ist SIE ihre Freundin?

Seit einiger Zeit postet Vera Int-Veen jedoch viele Schnappschüsse mit der Moderatorin Andrea Plewig. Fakt ist: Die beiden sind gute befreundet. Erst zuletzt waren sie gemeinsam bei einem Konzert von im Olympiastadion in Berlin.

Unklar ist jedoch, ob es nur eine gute Freundin ist oder auch ihre „richtige“ Freundin – das hat die Moderatorin bisher noch nicht verraten. Das wichtigste ist jedoch, dass sie glücklich ist – ob sie nun noch immer vergeben oder Single ist.