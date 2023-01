Verena Kerth im "Dschungelcamp": Deswegen macht sie wirklich mit

Sie strahlt geradezu vor Siegesgewissheit. Dabei hätte die Münchner Schickeria-Lady sich früher eigentlich nie vorstellen können, mal beim kultigen Ekel-Marathon mitzumachen. "Reality TV und ich sind wie Bügelbrett und Waldmeisterbowle! Wir haben nichts miteinander zu tun", erklärt sie gegenüber "CLOSER". Doch eine noch nicht allzu lange zurückliegende private Entwicklung habe sie zum Umdenken gebracht, gesteht sie: "Der Gedanke, einmal die Königin meines Königs zu werden, hat mich überzeugt", verrät sie. „Es hat also einen romantischen Hintergrund.“

Zur Erinnerung: Verenas Schatz Marc Terenzi, der kürzlich zu ihr nach München zog, konnte das Dschungelcamp vor fünf Jahren als strahlender Sieger verlassen. Sein charmant sprachgemixter Spruch "The Regels sind the Regels" ging sogar in die Fernseh-Geschichte ein. Heißt also: Verena hatte den perfekten Coach für die mentale Vorbereitung aufs Camp. "Marc hat damals die 'Regels' als Geschenk mit nach Hause bekommen", erzählt sie. "Die hängen bei uns in der Küche. Ich werde mich vor dem Abflug nach Australien nochmal einlesen" Und sonst so? Marc hat ihr doch sicher noch mehr ans Herz gelegt! "Die anderen Tipps und Tricks kann ich hier jetzt nicht verraten", gibt sie sich geheimnisvoll. Lässt dann aber doch durchblicken, dass Marc nicht der Einzige ist, der ihr mit hilfreichem Rat zur Seite steht: "Olivia Jones hat mir geraten, keine Diät zu machen, da man sowieso sehr viel abnehmen wird. Ich gehe also kugelrund und gut genährt ins Camp", gesteht sie lachend.