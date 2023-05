Verena Kerth: Jetzt äußert sie sich zu den Vorwürfen gegen Marc Terenzi

Es sollte ein schöner Kurzurlaub werden, eine Flucht vor so viel Stress: Auf Mallorca wollten Verena Kerth und Marc Terenzi Abstand gewinnen. Doch auch auf der Sonneninsel zogen dunkle Wolken auf: die beiden wurden angespannt diskutierend und Wein trinkend auf der Terrasse ihres Hotels fotografiert. Und jeder konnte sehen: "Natürlich lagen bei uns beiden die Nerven blank und selbstverständlich habe ich geweint", offenbart Verena im Gespräch mit CLOSER. "Was wir hier gerade durchmachen müssen, wünsche ich nicht einmal meinen ärgsten Feinden!" Was sie damit meint? Ihr Liebster muss aktuell so einiges über sich ergehen lassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt sogar gegen ihn, weil er eine Minderjährige belästigt haben soll. "Marc hat bereits seinen Anwalt eingeschaltet und wird alles dafür tun, dass die Urheber dieser Verleumdung zur Verantwortung gezogen werden. Da das Verfahren läuft, darf ich dazu allerdings nicht mehr sagen", so die 41-Jährige. Die letzten Wochen haben auch bei ihr Spuren hinterlassen. "Ich bin sprachlos und wütend. Ich habe das Gefühl es ist eine regelrechte Hetzkampagne. Es ist wie ein böser Albtraum, aus dem man nicht erwacht." Zu allem Übel verlor Verena auch noch ihr Handy auf Mallorca. "Leider habe ich nichts in der Cloud gespeichert. Somit sind all meine Fotos, Erinnerungen und Kontakte weg. Auch die beruflichen – und das ist besonders ärgerlich!" Hand aufs Herz: Leidet bei so viel Drama nicht auch die Liebe? Verena: "Nein. Diese Gerüchte sind Schwachsinn. Ganz im Gegenteil: Ich stehe voll und ganz hinter Marc. Diese schlimmen Zeiten können wir nur zusammen durchstehen, wenn wir uns gegenseitig den Rücken stärken!" Und auch sonst, so sagt sie, versuche sie sich bestmöglich abzulenken. "Es hilft mir tatsächlich, viel zu arbeiten. Wir haben kürzlich unsere eigene Kollektion mit dem nachhaltigen Schmucklabel Magic Pearls auf den Markt gebracht. Zudem stehen noch einige geheime Projekte an, auf die ich mich jetzt konzentrieren will." Gehört dazu auch die Hochzeitsplanung? "Natürlich! Ich habe es in den letzten Wochen aufgrund der ganzen Umstände etwas schleifen lassen, werde jetzt aber wieder angreifen. Nichts und niemand kommt zwischen mich und meine Traumhochzeit", lacht sie. Wer weiß, vielleicht werden sich die beiden schon bald vor dem Altar (und natürlich TV-Kameras) die Treue schwören: In guten wie in schlechten Zeiten…

