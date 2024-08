Verena Kerth: Neuer Job! So verdient sie jetzt ihr Geld

Wie "Bild" berichtet, wird Verena eine der Kandidat:innen der neuen Staffel der Prime-Video-Show "The 50" sein! Doch worum geht die Show? "The 50" basiert auf dem koreanischen Erfolgshit "Squid Game". In der Show spielen 50 Promis in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander und müssen sich unter Beobachtung des Spielleiters beweisen. Nach jedem Spiel dürfen die Gewinner:innen entscheiden, wer gehen muss. Am Ende bleibt einer oder eine übrig und gewinnt 50.000 Euro. Bereits die erste Staffel des Prime-Video-Hits sorgte für jede Menge Drama! "Love Island"-Star Paco Herb (28) konnte das Format am Schluss für sich entscheiden.

Die erste Staffel wurde in einem Schloss in Frankreich gedreht. Doch für die zweite Staffel will Amazon wohl etwas frischen Wind: Jetzt geht es für die Promis nach Portugal. Offenbar sollen die Dreharbeiten bereits am 20. August starten.

Neben Verena sollen unter anderem "Big Brother"-Urgestein Jürgen Milski (60), Claudia Obert (62) und ihr Lover Max Suhr (26) und Erotik-Model Micaela Schäfer (40) nach Portugal fliegen.