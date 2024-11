Vergewaltigungsvorwurf gegen Marius Borg Høiby: Mette-Marits Sohn erneut festgenommen

Weiter wird in der Mitteilung erklärt, dass er gegen einen Strafrechtsparagrafen verstoßen zu haben, "der Geschlechtsverkehr mit einer Person betrifft, die bewusstlos oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich zu wehren." Am Montagabend wurde er laut Polizei in einem Auto festgenommen. Derzeit werde er in der zentralen Haftanstalt festgehalten. Ob er auch in Untersuchungshaft kommt, ist noch unklar.